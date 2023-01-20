На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях на северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан, опубликованные в ночь на пятницу, 20 января.

Отмечается, что сирены звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне сигналы воздушной тревоги звучали на всей территории Украины.

Кроме того, 19 января на Украине воздушная тревога была объявлена утром в Николаевской и Одесской областях. Власти регионов предупредили жителей об опасности. Вскоре после этого СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

Днем ранее в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Система оповещения сработала и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Позже 18 января стало известно о мощных взрывах в Харьковской области Украины. Однако официальные органы Украины и Минобороны РФ не заявляли о нанесении каких-либо ударов по данной местности.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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