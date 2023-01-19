Реклама
Прямой эфир
Мир
Жители Британии поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять России
Мир
В парламенте Грузии поприветствовали возможное возобновление авиасообщения с РФ
Авто
Доля купленных россиянами в 2022 году кроссоверов и внедорожников достигла 55%
Общество
СК РФ расследует новые факты пыток и издевательств над пленными РФ на Украине
Армия
Российская система ПВО сбила ракету над Брянской областью
Мир
В Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей
Мир
Украина выразила готовность купить у Грузии ЗРК «Бук»
Происшествия
В ЛНР обнаружили схрон со взрывным устройством
Общество
Умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова
Мир
Чавушоглу признал, что усадить за стол переговоров Москву и Киев стало сложнее
Мир
Турецкая партия «Родина» призвала к выходу страны из НАТО
Мир
Британский актер Джулиан Сэндс пропал в калифорнийских горах
Сюжет:

Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины

0
Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Такие данные 19 января отражают онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Темные дела: почему украинская энергетика никогда не восстановится
В Киеве заявили об огромном дефиците электричества

Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны почти одновременно. Сейчас вся карта отмечена красным цветом. Министерство указывает, что «воздушная тревога объявлена в 11:14 (мск)».

Ранее в четверг сообщалось, что воздушная тревога объявлена утром на Украине в Николаевской и Одесской областях. Сообщение о ней поступило в 7:15 мск. Власти регионов предупредили жителей об опасности. Вскоре после этого СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

Вечером 18 января сообщалось о мощных взрывах в Харьковской области Украины. Через некоторое время в регионе была объявлена воздушная тревога. При этом официальные органы Украины и Минобороны РФ не заявляли о нанесении каких-либо ударов по данной местности.

Ранее, 17 января, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, система оповещения сработала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным украинских СМИ, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

Россия наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023