Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины

На всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Такие данные 19 января отражают онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны почти одновременно. Сейчас вся карта отмечена красным цветом. Министерство указывает, что «воздушная тревога объявлена в 11:14 (мск)».

Ранее в четверг сообщалось, что воздушная тревога объявлена утром на Украине в Николаевской и Одесской областях. Сообщение о ней поступило в 7:15 мск. Власти регионов предупредили жителей об опасности. Вскоре после этого СМИ сообщили о взрыве в Николаеве.

Вечером 18 января сообщалось о мощных взрывах в Харьковской области Украины. Через некоторое время в регионе была объявлена воздушная тревога. При этом официальные органы Украины и Минобороны РФ не заявляли о нанесении каких-либо ударов по данной местности.

Ранее, 17 января, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, система оповещения сработала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным украинских СМИ, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

Россия наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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