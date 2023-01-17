В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан 17 января.

Также сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По данным украинского издания «Страна.ua», в Краматорске слышны звуки взрывов.

Накануне система оповещения сработала в центральных регионах страны: в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на 16 января в Кировоградской и Днепропетровской областях уже объявляли воздушную тревогу. Кроме того, экстренное сообщение распространили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

14 января глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил о повреждении значимых объектов инфраструктуры страны в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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