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В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан 17 января.

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Также сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

По данным украинского издания «Страна.ua», в Краматорске слышны звуки взрывов.

Накануне система оповещения сработала в центральных регионах страны: в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях.

В ночь на 16 января в Кировоградской и Днепропетровской областях уже объявляли воздушную тревогу. Кроме того, экстренное сообщение распространили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

14 января глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил о повреждении значимых объектов инфраструктуры страны в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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