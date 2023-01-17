Темные дела: почему украинская энергетика никогда не восстановится

На Украине огромный дефицит электроэнергии, жителям страны следует готовиться к длительным отключениям. Об этом сообщил гендиректор украинской энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, ряд ТЭС не работает из-за повреждений, сроки восстановления неизвестны. «Известия» разбирались в том, что ждет украинскую энергетику в ближайшем будущем.

Что известно о последнем ракетном ударе

14 января российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорилось в сводке Министерства обороны РФ.

На Украине во время атаки объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны. Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что объекты инфраструктуры поражены в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области . «Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми», — отмечал он.

Серьезные повреждения получила в том числе крупнейшая на Западной Украине Бурштынская ТЭС . «Зафиксировано попадание четырех ракет в открытое распределительное устройство. На месте возник пожар», — сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. По ее словам, никто из сотрудников станции не пострадал, возгорание потушили спасатели. Позже энергохолдинг ДТЭК опубликовал фотографию, на которой виден масштаб повреждений. Судя по снимку, уничтожено как минимум три из 12 генераторов.

По состоянию на 16 января в Киеве, Днепре и Одессе традиционные графики отключения не действовали, свет отключали без графиков. При этом потребители жаловались на несправедливость. «У меня дома темно, а жилой комплекс напротив светится как новогодняя гирлянда. Видимо, там живут чиновники или руководители ДТЭК, которые добились особенных условий. Получается, людей делят на первый и второй сорт. Это как так? Надо или всех выключать, или никого», — рассказала «Известиям» жительница Киева Елена.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупреждает, что скорого восстановления энергосистемы ждать не стоит. « Произошло существенное уменьшение генерации. Повреждения были значительны, нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям », — сказал он. Гендиректор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко сообщает об огромном дефиците генерации: «Прогнозировать сроки восстановления рано. Сколько продлится ремонт, пока неизвестно».

В каком состоянии украинская энергосистема

До начала российской военной операции энергосистему Украины составляли четыре АЭС, 15 ТЭС, 43 ТЭЦ, восемь крупных ГЭС. Суммарная выработка из-за оттока населения и закрытия производств постепенно снижалась — за годы независимости она сократилась в два раза. При этом тарифы для потребителей постоянно росли. Связано это было с растущими аппетитами олигархов, а также с тем, что правительство страны под давлением западных стран делало ставку на развитие дорогой «зеленой» энергетики.

Темные дела Фото: REUTERS/Anna Voitenko

После начала СВО украинская энергетика погрузилась в глубокий кризис. Под контролем России оказалась крупнейшая Запорожская АЭС, которая вырабатывала 43% всей атомной энергетики, обеспечивала электроэнергией промышленный и наиболее густонаселенный центр и юго-восток страны. Кроме того, на утраченных Киевом территориях остались семь ТЭС и шесть ТЭЦ.

Осенью российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Первыми в сентябре пострадали Змиевская ТЭС, ТЭЦ-5 и другие объекты в Харьковской области. В результате в некоторых районах возник блэкаут. «Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару чувствительных ударов. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезный», — комментировал произошедшее президент России Владимир Путин.

После взрыва на Крымском мосту уничтожение энергетической инфраструктуры стало регулярным. С октября по декабрь Россия нанесла десять массированных ударов. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук говорил, что атаки планировались профессионалами. «Бьют со знанием дела, бьют по критически важным узлам. Главными целями выбрали подстанции, соединяющие части энергосистемы, чтобы в итоге она была разрублена на части. Из-за этого пропала возможность перемещения мощностей между разными регионами», — отмечал он.

Темные дела Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Из-за ударов по энергосистеме на Украине стал регулярно пропадать свет, электроэнергию подают по графику. Чиновники призывают жителей страны заранее запасаться едой, водой и заряжать телефоны и переносные аккумуляторы. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупреждал, что в ближайшее время дефицит электричества устранить не удастся. По его словам, в приоритетном порядке электроэнергию получают больницы и военно-промышленный комплекс.

К середине декабря поражена оказалась половина всей энергетической инфраструктуры, не осталось ни одной неповрежденной электростанции . Президент страны Владимир Зеленский сообщал, что полностью восстановить систему «сейчас невозможно». Западные партнеры Украины обещали выделить $1,5 млрд на эти цели. Но проблема еще и в том, что не всё в данном вопросе решают деньги. Например, Украина испытывает дефицит советских трансформаторов, которые нельзя заменить западными образцами.

Что говорят эксперты

Эксперты обращают внимание на то, что больше всего пострадало сетевое хозяйство, распределяющее мощности. « Электростанции, может, и продолжают работать, но передать электроэнергию они уже не могут. В результате единая система дробится на части. Усложняется передача электроэнергии из одного региона в другой. Например, докачать с запада страны до Киева уже нельзя. Сейчас мы видим, что уже и внутри регионов возникают сложности с перетоками: каждая область зависит от той генерации, которая у нее самой осталась », — говорит «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Темные дела Фото: Global Look Press/Oleksii Chumachenko

Аналитик Дмитрий Адамидов считает, что полностью украинская энергетика не восстановится. «Независимая Украина не строила новые сетевые и генерирующие мощности, только ремонтировала советское наследие. Теперь выясняется, что часть необходимого оборудования вообще не производится, а часть производится только в России. Более того, для строительства и восстановления нужны опытные кадры, которых тоже уже нет», — отмечает он.

Адамидов добавляет, что гипотетически есть два способа восстановить украинскую энергетику: «Один — помириться и закупить необходимое у России. Понятно, что сейчас это нереально. Другой — фактически строить новую энергетику. И это тоже нереально — слишком дорого, долго и сложно для современной Украины».