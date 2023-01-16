На Украине сообщили о тревоге на востоке страны и части Запорожья

В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги в понедельник, 16 января, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

Согласно карте, тревога была объявлена в том числе на подконтрольно Киеву части Запорожской области.

Ранее, 14 января, украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Винницкой области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины по состоянию на 16:00 мск 14 января.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса. Данное решение было принято в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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