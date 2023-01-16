В центральных областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан 16 января.

Так, сирены прозвучали в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В Кировоградской и Днепропетровской областях Украины в ночь на 16 января уже объявляли воздушную тревогу. Также сирены звучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны в нескольких областях. Речь идет о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».