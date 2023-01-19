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СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

СМИ: в Николаеве 19 января прогремел взрыв, после чего объявлен режим воздушной тревоги
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Фото: Соцсети
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На Украине в Николаеве был слышен взрыв утром в четверг, 19 января, сообщило издание «РБК-Украина».

Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

«В Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу», — говорится в сообщении.

От местных властей о взрыве информации пока нет.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Николаевской и Одесской областях. Сообщение об этом поступило в 7:15 мск. Власти регионов, где объявили воздушную тревогу, в своих Telegram-каналах предупредили жителей об опасности.

Вечером 18 января сообщалось о мощных взрывах в Харьковской области Украины. Через некоторое время в регионе была объявлена воздушная тревога. При этом официальные органы Украины и Минобороны РФ не заявляли о нанесении каких-либо ударов по данной местности.

Накануне в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Также система оповещения сработала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным украинских СМИ, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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