Сообщается о воздушной тревоге в Николаевской и Одесской областях

Воздушная тревога объявлена на Украине в Николаевской и Одесской областях утром в четверг, 19 января. Эта информация подтверждается на официальном ресурсе по оповещению населения, отметила «Газета.Ru».

Сообщение о воздушной тревоге поступило в 7:15 мск.

Власти регионов, где объявили воздушную тревогу, в своих Telegram-каналах предупредили жителей об опасности.

Днем ранее в Харьковской области были слышны взрывы.

Ранее, 17 января, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, система оповещения сработала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным украинских СМИ, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

Россия наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября прошлого года. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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