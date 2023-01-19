На Украине заявили о мощных взрывах в Харьковской области

В Харьковской области Украины слышны взрывы. Об этом вечером в среду, 18 января, сообщило издание Klymenko Time.

Согласно имеющейся информации, через некоторое время в регионе была объявлена воздушная тревога. Также сирены прозвучали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области — как уточняет «Страна.ua», там тоже произошли взрывы.

При этом официальные органы Украины и Минобороны России не заявляли о нанесении каких-либо ударов по данной местности.

Накануне в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Также система оповещения сработала на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным украинских СМИ, в Краматорске были слышны звуки взрывов.

До этого, 14 января, глава украинского минэнерго Герман Галущенко заявил о повреждении значимых объектов инфраструктуры страны в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.