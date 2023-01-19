Пентагон одобрил возвращение Крыма Украине «любыми средствами»

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 19 января заявила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории» любыми средствами. Об этом она сообщила на регулярном брифинге для журналистов, комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму.

Сингх отметила, что Вашингтон придерживается позиции о том, что Крым якобы является «частью Украины».

«Мы, конечно, поддерживаем украинцев в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют. Мы не избегали это заявлять с самого начала», — сказала она.

По ее словам, Украина якобы имеет право вернуть полуостров. Однако она обратила внимание на то, что США не диктуют украинской стороне, «как проводить операции». Киев принимает эти решения самостоятельно.

«Если они (украинская сторона. — Ред.) решат провести операцию в Крыму, то они вправе. <…> У них есть все права вернуть его», — утверждает пресс-секретарь Пентагона.

Ранее в этот день депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал угрозу украинского лидера Владимира Зеленского напасть на регион агонией. Он добавил, что если Запад начнет отправлять оружие для атаки на полуостров, то «потом не поздоровится никому».

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал обещание Зеленского напасть на Крым при наличии тяжелого вооружения от Запада. Он отметил, что это «типичный набор фраз», к которому прибегает украинская власть.

Также глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США. Как он добавил, агрессивные планы американских властей и Украины в отношении Крыма говорят о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

В свою очередь, советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о поддержке стран Запада гипотетического удара Украины по Крыму. При этом он опроверг заявления о том, что Киев будет атаковать российскую территорию. В то же время Подоляк указал, что международное право якобы позволяет Украине нанести удары по полуострову.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. По его словам, поставки такого оружия будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

Между тем 19 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Дипломат добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации своей страны, оправдывая возможные атаки Киева на российский Крым. Также дипломат указал на то, что армия РФ уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Тогда же газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, по мнению США, при возникшем риске потери РФ контроля над Крымом позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

До этого, 17 января, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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