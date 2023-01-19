В ГД назвали агонией планы Зеленского вернуть Крым с помощью западного оружия

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет 19 января назвал угрозу украинского лидера Владимира Зеленского напасть на регион агонией.

19 января президент Украины во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку вернуть Крым.

«У киевского режима агония. Зеленского и его преступной команде недолго осталось издеваться над Украиной. Их ждет печальный конец, а Украину — полная денацификация и демилитаризация», — высказался он в беседе с «РИА Новости».

Шеремет добавил, что если Запад начнет отправлять оружие для атаки на полуостров, то «потом не поздоровится никому».

«С Россией шутки плохи. Потом всем придется сполна ответить за свои агрессивные действия и милитаристские планы в отношении нашей страны», — подчеркнул депутат.

Ранее в четверг глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США. Как он добавил, агрессивные планы американских властей и Украины в отношении Крыма говорят о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

За день до этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за вхождение в состав с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования.