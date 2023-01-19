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В Крыму предостерегли Вашингтон и Киев от удара по полуострову

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Фото: РИА Новости/Владислав Сергиенко
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За попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести при помощи США удар по Крыму последует сокрушительный ответ. Такое заявление в четверг, 19 января, сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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«Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ, и россияне поддержат такое решение. Россия ведет взвешенную, разумную политику, порой слишком сдержанно. Некоторые могут воспринимать это как слабость, но это совершенно не так», — сказал «РИА Новости» Гемпель.

Он также отметил, что агрессивные планы властей США и Украины в отношении Крыма говорят о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

«Неофашистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского должен быть уничтожен, что даст возможность многим странам жить в мире. Гражданам Украины пора перейти к решительным действиям в противостоянии марионеточному режиму Зеленского», — отметил Гемпель.

Так он прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса о том, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений безопасности, в том числе для нанесения ударов по Крыму.

Ранее в тот же день газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон начал признавать потребность Киева в оружии для атаки на Крым, несмотря на угрозу эскалации конфликта. Как отмечает издание, изменение позиции США связано со сложившимся мнением, что при возникшем риске потери РФ контроля над Крымом позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

В конце декабря 2022 года руководитель главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Тогда же Гемпель назвал планы Украины по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, и, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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