NYT узнала о согласии США помочь Украине с ударами по Крыму

Вашингтон начал признавать потребность Киева в оружии для атаки на Крым, несмотря на угрозу эскалации конфликта. Об этом 18 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

«После месяцев обсуждений с украинскими властями администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву могу потребоваться силы для удара по российской территории, даже если этот шаг повысит риски эскалации», ― говорится в сообщении.

Как отмечает издание, изменение позиции США связано со сложившимся мнением, что при возникшем риске потери РФ контроля над Крымом, позиции Украины на будущих переговорах укрепятся. По словам источников газеты, среди американских чиновников и экспертов ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения Россией ответного удара тактическим ядерным оружием. Однако развитие ситуации по этому сценарию всё же не исключается.

Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост, пишет издание.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Фредерик Ходжес, слова которого приводит газета, заявил, что нахождение в Крыму военных баз стало ключевой причиной быстрого взятия Россией под контроль Херсонской области. При этом главной целью Киева является ослабление группировки войск на полуострове, сказал он.

В этот же день официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению исходя из соображений безопасности. Таким образом он прокомментировал возможность нанесения ударов по Крыму. По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

26 декабря руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Тогда же глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.