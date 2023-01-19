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В Совфеде ответили на обещание Зеленского напасть на Крым

Сенатор Цеков назвал обещание Зеленского напасть на Крым «типичным набором фраз для хозяев из-за рубежа»
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Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ
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Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с «Известиями» 19 января прокомментировал обещание президента Украины Владимира Зеленского напасть на Крым при наличии тяжелого вооружения от Запада.

Цеков отметил, что это «типичный набор фраз», к которому прибегает украинская власть.

«Они говорят об этом давно, особенно много стали говорить с началом спецоперации. Это говорится для своих хозяев из-за рубежа, чтобы они поставляли оружие. Это говорится для граждан Украины, которые в эту чушь верят уже больше 30 лет, с момента обретения Украиной независимости. Первые годы тоже там были глупость на глупости и вранье на вранье, но в конце концов они на этом вранье построили нынешнюю Украину», — сказал он.

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Ранее в этот день глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины нанести удар по Крыму при помощи США. Как он подчеркнул, агрессивные планы американских властей и Украины в отношении Крыма говорят о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Тем временем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Дипломат добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации своей страны, оправдывая возможные атаки Киева на российский Крым. Также дипломат указал на то, что армия РФ уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, и, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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