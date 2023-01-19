Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин включил Соледар в зону ответственности администрации Шахтерска
Общество
В Подмосковье почти 200 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях
Армия
Военные РФ заняли выгодные рубежи на южнодонецком направлении
Общество
Суд рассмотрит дело о фейках о ВС РФ в отношении колумбийца в закрытом режиме
Мир
В Иране обвинили НАТО и Запад в конфликте на Украине
Мир
Премьер Новой Зеландии ушла в отставку из-за нехватки сил
Мир
Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада
Интернет
Минцифры выступило против блокировки YouTube в России
Армия
Российские летчики сбили украинский Су-25 в небе над ДНР
Мир
В Госдуме заявили об усталости Запада от поставок оружия Украине
Авто
В России появились новые электрокроссоверы Audi Q5 e-tron
Мир
Двоих подданных Швеции суд признал виновными в шпионаже в пользу РФ

Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада

Зеленский заявил, что, если Запад отправит тяжелое вооружение, Украина предпримет попытку взять Крым
0
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

«Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов»
Глава республики Сергей Аксенов — о ситуации в регионе после введения среднего уровня реагирования и заявлениях Илона Маска

«Дайте нам тяжелое вооружение, и мы вернем наше», — сказал украинский лидер в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме.

Ранее в четверг глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США. Как он добавил, агрессивные планы американских властей и Украины в отношении Крыма говорят о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Тем временем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Посол добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации США, оправдывая возможные атаки Киева на российский Крым. Также дипломат указал на то, что армия РФ уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

За день до этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Страны Запада начали активно отправлять на Украину свое вооружение на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года. Ее началу предшествовало обострение ситуации в ЛДНР.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за вхождение в состав с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023