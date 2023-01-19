Зеленский пообещал напасть на Крым после поставок тяжелого вооружения с Запада

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым.

«Дайте нам тяжелое вооружение, и мы вернем наше», — сказал украинский лидер в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме.

Ранее в четверг глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США. Как он добавил, агрессивные планы американских властей и Украины в отношении Крыма говорят о необходимости защищать интересы России вплоть до украинско-польской границы.

18 января официальный представитель Госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Тем временем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Посол добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации США, оправдывая возможные атаки Киева на российский Крым. Также дипломат указал на то, что армия РФ уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

За день до этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Страны Запада начали активно отправлять на Украину свое вооружение на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля прошлого года. Ее началу предшествовало обострение ситуации в ЛДНР.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большая часть жителей полуострова проголосовала за вхождение в состав с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования.