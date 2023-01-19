В офисе Зеленского выразили уверенность в одобрении Западом «удара» по Крыму

Страны Запада стали поддерживать гипотетический удар Украины по Крыму. Об этом 19 января заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Когда мы говорили о том, что могут быть нанесены удары по Крымскому полуострову, среди наших партнеров были очень панические настроения. Они говорили: «Давайте без этого». Сейчас уже у всех есть фундаментальное понимание, что Украина имеет абсолютно полное военное право бить по любым объектам на оккупированных территориях, включая Крым», — заявил он в интервью латвийскому порталу Delfi.

При этом Подоляк опроверг заявления о том, что Украина будет атаковать российскую территорию. В то же время он указал, что международное право якобы позволяет Украине нанести удары по полуострову.

Ранее, 8 октября 2022 года, часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика. Произошедшее назвали терактом. В результате него взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

С 10 октября РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.