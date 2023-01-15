Генсек НАТО заявил о невозможности восстановить отношения России и Запада

Ожидать нормализации отношений между Западом и Россией не стоит даже после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил в воскресенье, 15 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Как раньше уже не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не нужно ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — сказал он в интервью немецкой газете Handelsblatt.

При этом генеральный секретарь альянса назвал военную поддержку Украины самым быстрым путем к миру. В этой связи он заявил, что усиливает давление на правительство Германии с целью отправки Киеву танков Leopard 2.

«Важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое ей для победы», — указал Столтенберг.

Ранее, 12 января, выступая на конференции в Норвегии, генсек НАТО отметил, что вне зависимости от того, как закончится украинский конфликт, «ситуация с безопасностью в Европе изменилась окончательно».

За день до этого Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили значение поставок Киеву западных танков. По итогам переговоров глава украинского МИДа написал в своем Twitter, что проинформировал Столтенберга об обстановке на передовой и поблагодарил альянс за оказанную помощь.

В этом же месяце стало известно, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято также правительством Германии. Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с украинским лидером 14 января пообещал передать Киеву танки Challenger 2.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено в конце февраля.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта. До этого, в апреле, МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

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