Кулеба рассказал Столтенбергу об обстановке на передовой и попросил танки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили значение поставок Киеву западных танков. Об этом глава украинского МИДа написал в Twitter в среду, 11 января.

Кулеба поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины со стороны Североатлантического альянса в 2022 году, а также выразил надежду на ее сохранение.

«Я проинформировал генерального секретаря НАТО об обстановке на передовой и подчеркнул важность обеспечения Украины танками западного образца», — написал он.

Также Кулеба и Столтенберг обсудили подготовку к саммиту альянса, который состоится в Вильнюсе в июле текущего года, передает RT.

Накануне Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве, сообщает телеканал «360». Документ обсуждался в течение двух лет, а его подписание откладывалось из-за конфликта на Украине и напряженности между Турцией и Кипром.

Основное внимание в новой декларации уделено «растущей геостратегической конкуренции» с Россией и Китаем, а также более тесной координации действий в космической сфере, в борьбе с изменением климата и поддержке Украины.

11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что декларация о сотрудничестве Евросоюза (ЕС) и НАТО говорит о полном подчинении ЕС задачам Североатлантического альянса, пишет REGNUM.