Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут третью совместную декларацию о сотрудничестве. Об этом в пятницу, 6 января, говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Подписание документа состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 10 января в 11:00 по местному времени (13.00 мск). После этого пройдет совместная пресс-конференция глав НАТО и институтов Евросоюза.

ЕС и НАТО должны были подписать совместную декларацию еще в 2021 году, но подписание откладывалось по неизвестным причинам.

В сентябре 2022 года Столтенберг написал в Twitter о том, что время для подписания новой декларации Евросоюз-НАТО настало.

23 ноября китайская газета The Global Times со ссылкой на мнение местных экспертов написала, что Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран ЕС.

Ранее, 19 ноября, издание Politico предрекло торговую войну между Европой и США. В материале сообщалось, что Европа готовится ответить США на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

При этом, как заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 1 ноября, Евросоюз способен лишь бороться за безнаказанность Вашингтона.