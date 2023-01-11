В МИДе заявили о подчинении Евросоюза задачам НАТО после подписания декларации

Декларация о сотрудничестве Евросоюза (ЕС) и НАТО говорит о полном подчинении ЕС задачам Североатлантического альянса. Об этом в среду, 11 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совместная декларация <...> подтверждает полное подчинение Евросоюза задачам Североатлантического блока, который является инструментом силового обеспечения интересов США. <...> Это и очередной панегирик философии западного превосходства. Весь остальной мир, по сути, рассматривается ими как враждебная среда», — говорится в официальном заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Дипломат отметила, что декларация в том числе закрепила положение о «вторичности» по отношению к альянсу оборонной политики Евросоюза, что фактически обнуляет претензии ЕС на автономию в этой сфере.

По мнению Захаровой, мотивы американцев заключаются в том, чтобы втянуть Евросоюз в «глобальное соперничество», объявленное Вашингтоном, и превратить европейцев в вассала США.

Представитель МИДа также подчеркнула, что агрессивно-конфронтационные подходы ЕС и НАТО, попытки разделить государства на «своих» и «чужих» будут только препятствовать мирному урегулированию конфликтов. Кроме того, она указала, что ссылки на нормы международного права и принципы Устава ООН, содержащиеся в декларации, лицемерны, учитывая действия альянса в отношении Югославии, Ирака и Ливии.

Ранее, 10 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали третью совместную декларацию о сотрудничестве. Документ обсуждался в течение двух лет, а его подписание откладывалось из-за конфликта на Украине и напряженности между Турцией и Кипром.

Основное внимание в новой декларации уделено «растущей геостратегической конкуренции» с Россией и Китаем, а также более тесной координации действий в космической сфере, в борьбе с изменением климата и поддержке Украины.

За день до подписания декларации Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Между тем генсек НАТО указал на необходимость нарастить уровень дальнейшей поддержки, отметив, что подписанная во вторник декларация призвана еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Европейским союзом в этой сфере.