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Экс-посол Польши в РФ призвала страны Запада выгнать российских послов

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Фото: commons.wikimedia.org/Heinrich-Böll-Stiftung
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Экс-посол Польши в России Катажина Пелчыньская-Наленч призвала страны Евросоюза и США «выгнать» всех российских послов из своих государств. Об этом она заявила 12 января в эфире радиостанции RMF FM.

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«Идеально было бы выгнать с запада всех российских послов и понизить уровень отношений. Если Польша сделает это односторонне, то это не будет полезно для Польши. Возникает вопрос, почему этот посол (посол РФ) по-прежнему присутствует в Польше. Мне бы очень понравилась ситуация, в которой все страны Евросоюза и США отозвали своих послов и понизили таким образом уровень дипломатических отношений с Россией», — сообщила она.

По словам Пелчыньской-Наленч, Варшава опасается того, что из-за этого шага посол Польши может быть вынужден покинуть Москву.

«Если мы сейчас выгоним посла России, то россияне выгонят нашего посла. Это будет означать, что Польша в России будет иметь низшее представительство, чем другие страны Запада. И если бы в России начало что-то происходить, а мы не можем этого исключить, то тогда мы не имеем посла, не имеем информации, не имеем доступа, не сидим за столом. Это не есть желательная ситуация для стороны Польши», — резюмировала бывший посол.

Ранее в этот день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов. По его мнению, высылка дипломатов является одним из способов протеста.

В прошлом году Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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