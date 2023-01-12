МИД Эстонии призвал ЕС выслать еще больше российских дипломатов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов. Об этом он заявил в интервью изданию EUobserver 11 января.

По его мнению, высылка дипломатов является «одним из способов протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества». Однако он отметил, что решение об этом является «исключительно индивидуальным и суверенным».

Свой призыв Рейнсалу мотивировал тем, что российские дипломаты в Европе якобы ничего не делали для продвижения мира. Те российские дипломаты, которые остались в Таллине, якобы в основном занимались консульскими делами и распространяли «пропаганду» через свои соцсети.

По информации издания, идею Рейнсалу уже поддержали Литва и Чехия. При этом глава МИД Чехии Ян Липавский высказал подозрение, что «под видом дипломатов работают российские спецслужбы».

Накануне, 11 января, МИД Эстонии проинформировал посла РФ о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в посольстве России в Таллине, до восьми. В министерстве отметили, что решение принято для того, чтобы уровнять число должностей в российских и эстонских посольствах, действующих в столицах стран.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Она отметила, что Эстония — одна из наиболее враждебных по отношению к России стран.

5 апреля МИД Эстонии заявил о высылке из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, а также закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

До этого, 18 марта, Эстония выслала из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды.

29 марта сообщалось, что послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД РФ в связи с решением о высылке их дипломатов. Впоследствии в МИД РФ заявили, что Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — Латвии и трех — Эстонии.