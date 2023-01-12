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МИД Эстонии призвал ЕС выслать еще больше российских дипломатов

Глава МИД Эстонии заявил, что страны ЕС должны подумать о высылке большего количества российских дипломатов
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Евросоюза подумать о высылке еще большего количества российских дипломатов. Об этом он заявил в интервью изданию EUobserver 11 января.

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По его мнению, высылка дипломатов является «одним из способов протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества». Однако он отметил, что решение об этом является «исключительно индивидуальным и суверенным».

Свой призыв Рейнсалу мотивировал тем, что российские дипломаты в Европе якобы ничего не делали для продвижения мира. Те российские дипломаты, которые остались в Таллине, якобы в основном занимались консульскими делами и распространяли «пропаганду» через свои соцсети.

По информации издания, идею Рейнсалу уже поддержали Литва и Чехия. При этом глава МИД Чехии Ян Липавский высказал подозрение, что «под видом дипломатов работают российские спецслужбы».

Накануне, 11 января, МИД Эстонии проинформировал посла РФ о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в посольстве России в Таллине, до восьми. В министерстве отметили, что решение принято для того, чтобы уровнять число должностей в российских и эстонских посольствах, действующих в столицах стран.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Она отметила, что Эстония — одна из наиболее враждебных по отношению к России стран.

5 апреля МИД Эстонии заявил о высылке из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, а также закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

До этого, 18 марта, Эстония выслала из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды.

29 марта сообщалось, что послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД РФ в связи с решением о высылке их дипломатов. Впоследствии в МИД РФ заявили, что Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — Латвии и трех — Эстонии.

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