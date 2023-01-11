МИД Эстонии потребовал сократить число российских дипломатов до восьми

МИД Эстонии проинформировал посла РФ о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, до восьми. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 января на сайте эстонского ведомства.

«Численность сотрудников посольства России должна быть сокращена до восьми дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что решение принято для того, чтобы уровнять число должностей в российских и эстонских посольствах, действующих в столицах стран.

Как сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сейчас в посольстве РФ в Эстонии трудится 21 дипломат и 23 прикомандированных служащих.

5 апреля МИД Эстонии заявил о высылке из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, а также закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту.

18 марта Эстония выслала из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Россия не оставит действия Эстонии без ответа.

29 марта сообщалось, что послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД РФ в связи с решением о высылке их дипломатов. Впоследствии в МИД РФ заявили, что Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — Латвии и трех — Эстонии.