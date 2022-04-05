Прямой эфир
Происшествия
В Севастополе задержаны повреждавшие машины с буквой Z злоумышленники
Мир
Германия отдала Украине почти всё подходящее оружие со склада ВС страны
Мир
Боррель анонсировал выдворение ряда дипломатов из постпредства РФ при ЕС
Мир
Столтенберг заявил о важности сотрудничества НАТО с Россией
Мир
Словения намерена сократить число сотрудников посольства РФ в Любляне
Интернет
Rutube обновил дизайн платформы и добавил возможность комментировать видео
Мир
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку сотрудников российского посольства
Мир
Посол РФ в Австрии указал на фейки местных СМИ по ситуации в Буче
Общество
Бастрыкин поручил дать оценку готовящейся провокации в отношении войск РФ
Недвижимость
Утверждены новые меры поддержки застройщиков
Экономика
Путин поручил увеличить собственное производство сельхозтехники и оборудования
Сюжет:

МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку сотрудников российского посольства

Захарова: Россия ответит Эстонии на высылку сотрудников российского посольства
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не оставит без ответа решение Эстонии выслать 14 сотрудников российской дипмиссии. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Демонизация с ущербом: подробности создания провокации в Буче
Что не так с историей о массовом убийстве мирных граждан под Киевом

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала дипломат ТАСС.

Ранее в этот день власти Эстонии заявили о решении выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, семь из которых имеют дипломатический статус, и закрыть генконсульство РФ в Нарве. Отмечается, что во многом такой исход определили события в украинском городе Буча и других местах, данные из которых якобы доказали зверства российской армии.

Также во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух консульств в Даугавпилсе и Лиепае.

Помимо этого, 5 апреля Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Также Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов на фоне ситуации в Буче. Накануне посольство РФ в Берлине сообщило, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. Посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну.

Российский МИД анонсировал ответные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022