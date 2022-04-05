МИД РФ пообещал ответить Эстонии на высылку сотрудников российского посольства

Россия не оставит без ответа решение Эстонии выслать 14 сотрудников российской дипмиссии. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала дипломат ТАСС.

Ранее в этот день власти Эстонии заявили о решении выслать из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, семь из которых имеют дипломатический статус, и закрыть генконсульство РФ в Нарве. Отмечается, что во многом такой исход определили события в украинском городе Буча и других местах, данные из которых якобы доказали зверства российской армии.

Также во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил о высылке 13 российских дипломатов и закрытии двух консульств в Даугавпилсе и Лиепае.

Помимо этого, 5 апреля Италия объявила о высылке 30 российских дипломатов по соображениям «национальной безопасности». Также Дания заявила о высылке 15 российских дипломатов на фоне ситуации в Буче. Накануне посольство РФ в Берлине сообщило, что в Германии намерены выслать из страны 40 сотрудников российской дипмиссии. Посольство РФ в Литве получило дипломатическую ноту о предписании российскому послу покинуть страну.

Российский МИД анонсировал ответные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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