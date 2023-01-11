В МИД РФ ответили на требование Эстонии сократить число российских дипломатов

Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 11 января, ответила на требование министерства иностранных дел Эстонии сократить количество дипломатов в российском посольстве в Таллине.

По словам дипломата, Эстония — одна из наиболее враждебных по отношению к России стран.

«Русофобия возведена здесь в ранг официальной доктрины. Одновременно хочется, видимо, в очередной раз понравиться своим заокеанским кураторам. Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в этот день МИД Эстонии проинформировал посла РФ о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в посольстве России в Таллине, до восьми. В министерстве отметили, что решение принято для того, чтобы уровнять число должностей в российских и эстонских посольствах, действующих в столицах стран.

5 апреля МИД Эстонии заявил о высылке из страны 14 сотрудников российской дипмиссии, а также закрытии генконсульства РФ в Нарве и консульского отдела в Тарту.

До этого, 18 марта, Эстония выслала из страны трех российских дипломатов, обвинив их в подрыве безопасности государства и распространении пропаганды.

Захарова еще тогда заявила, что Москва не оставит действия Таллина без ответа.

29 марта сообщалось, что послы Литвы, Латвии и Эстонии были вызваны в МИД РФ в связи с решением о высылке их дипломатов. Впоследствии в МИД РФ заявили, что Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — Латвии и трех — Эстонии.