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В Турции выразили надежду на продление режима прекращения огня на Украине

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Объявленный Россией временный режим прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество должен длиться дольше 36 часов. Такое мнение выразил 7 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта», — цитирует его телеканал A Haber.

Калын подчеркнул, что Анкара готова приложить для этого максимум усилий.

Режим прекращения огня вступил в силу с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина в 12:00 6 января. Он продлится до 24:00 7 января.

Москва также призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако предложение было отвергнуто. В частности, возможность рождественского перемирия отверг президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на объявленный режим тишины, украинские войска продолжали обстреливать российские позиции и жилые кварталы. Так, за текущие сутки ВСУ уже пять раз обстреляли Донецк, в том числе и с применением реактивной системы залпового огня. Под удар попали и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) — Горловка, Макеевка, Гольмовский.

В Минобороны РФ подчеркнули, что, несмотря на артиллерийские обстрелы украинских войск, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российскими войсками до окончания его действия.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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