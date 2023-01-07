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Минобороны заявило о соблюдении российскими войсками режима тишины в зоне СВО

Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня в зоне СВО, несмотря на обстрелы ВСУ
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Фото: ТАСС/Рубцов Андрей
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Российские войска соблюдают режим временного прекращения огня в зоне спецоперации (СВО) вдоль всей линии боевого соприкосновения, но украинская сторона продолжает обстрелы. Об этом сообщил 7 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций», — указал Конашенков.

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Так, на краснолиманском направлении украинские войска произвели 11 минометных обстрелов российских позиций. На соледарском, авдеевском и марьинском направлениях украинские боевики 51 раз применили артиллерию по подразделениям российских войск.

Под удары попали и жилые кварталы Донецка. По данным Минобороны, за время режима тишины украинские войска выпустили в сторону города более 60 снарядов крупного калибра. Под удар попали и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) — Горловка, Макеевка, Гольмовский.

«Несмотря на артиллерийские обстрелы ВСУ по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск до 24 часов сегодняшнего дня», — заключил Конашенков.

Режим прекращения огня вступил в силу с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина в 12:00 6 января.

Вместе с тем Россия призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода войск РФ. Позднее возможность рождественского перемирия отверг и президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил 5 января, что российские силы будут отвечать на провокации со стороны украинских войск и их попытки занять новые позиции на линии соприкосновения в период рождественского режима прекращения огня.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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