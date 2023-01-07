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Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Макеевке

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 января сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 06:00. Под ударом оказался Горняцкий район Макеевки.

Информации о погибших или пострадавших среди мирного населения пока не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что женщина пострадала при ударе ВСУ по территории Горловки в ДНР. Тогда же мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ был поврежден жилой дом.

Об очередной атаке со стороны Украины на Донецк и Горловку ранее в этот день сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Накануне сообщалось, что украинская армия впервые использовала РСЗО с момента начала начала действия режима тишины. Украинские боевики нанесли пять ударов по Донецку и по одному обстрелу по Ясиноватой и Гольмовскому.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла предложение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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