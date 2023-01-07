Мирная жительница пострадала при обстреле Горловки в ДНР

Женщина пострадала при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 7 января, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела со стороны украинских боевиков в горловском жилмассиве «Строитель» по ул. Ленина, 237 ранена мирная горловчанка», — написал он в своем Telegram-канале.

Об очередной атаке со стороны Украины на Донецк и Горловку ранее в этот день сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Тогда же мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ был поврежден жилой дом.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла предложение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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