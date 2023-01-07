ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 мм

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, а также Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 7 января, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что около 01:50 по Петровскому и Кировскому району Донецка выпустили два снаряда калибра 155 мм.

Позже, в 02:20 пятью снарядами калибра 155 мм был обстрелян Никитовский район Горловки.

Через пять минут ВСУ выпустили еще восемь 155 мм боеприпасов по Никитовскому району.

Накануне стало известно, что украинские боевики обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области.

Основной удар пришелся по санаторию «Гопри». Атаки ВСУ прошли, несмотря на объявление российской стороной режима прекращения огня.

7 января в СЦКК заявили, что за прошедшие сутки армия Украины выпустила по населенным пунктам ДНР 102 снаряда различных калибров. В то же время за весь день информации о пострадавших или погибших среди гражданского населения не поступало.

Вечером 6 января ВСУ впервые применили РСЗО за время действия рождественского режима прекращения огня. До этого в течение дня удары велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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