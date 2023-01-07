ВСУ выпустили более 100 снарядов по населенным пунктам ДНР за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 102 снаряда различных калибров по населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение 6 января. Об этом в субботу, 7 января, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что обстрелы велись в том числе из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм. На горловском восемь обстрелов из артиллерии 155 мм», ― подчеркнули в СЦКК.

В то же время информации о погибших или пострадавших среди мирного населения за день не поступало.

7 января в СЦКК сообщили, что ВСУ трижды за час обстреляли поселок Гольмовский боеприпасами калибра 155 мм и 152 мм.

Накануне сообщалось, что украинская армия впервые использовала РСЗО с момента начала начала действия режима тишины. Украинские боевики нанесли пять ударов по Донецку и по одному обстрелу по Ясиноватой и Гольмовскому.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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