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Украинские войска трижды за час обстреляли Гольмовский в ДНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за час обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) снарядами калибра 155 мм и 152 мм. Об этом 7 января сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:01 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Спустя 10 минут поступила информация о повторном обстреле поселка Гольмовский. ВСУ выпустили еще пять снарядов калибра 155 мм.

Позднее ВСУ совершили еще один удар. По данным СЦКК, три снаряда калибра 152 мм были выпущены по поселку Гольмовский в 00:50.

Накануне украинская сторона впервые применила РСЗО за время действия рождественского перемирия. До этого в течение дня удары велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

Кроме того, ВСУ 6 января в седьмой раз обстреляли ДНР после начала действия режима тишины. Украинские боевики нанесли пять ударов по Донецку и по одному обстрелу по Ясиноватой и Гольмовскому.

Всего с начала действия режима тишины ВСУ выпустили по республике 34 снаряда.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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