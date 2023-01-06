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ВСУ выпустили по ДНР 34 снаряда с начала объявленного Россией режима тишины

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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 января в седьмой раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) после начала действия режима тишины, объявленного Россией. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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По информации представительства, седьмой обстрел произошел в 17:30. Украинские боевики выпустили три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Всего с начала действия режима тишины ВСУ выпустили по республике 34 снаряда.

Украинские боевики нанесли пять ударов по Донецку и по одному обстрелу по Ясиноватой и Гольмовскому.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

При этом замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 6 января приветствовал решение России о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине на время празднования Рождества.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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