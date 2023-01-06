В ООН поприветствовали инициативу России о прекращении огня на Рождество

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 6 января приветствовал решение России о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине на время празднования Рождества.

По его словам, такое решение является «долгожданной новостью» для ООН.

«Это даст возможность направить колонну столь необходимой помощи людям, к которым мы не смогли получить доступ из-за ожесточенных боев», — написал Гриффитс в своем Twitter.

Ранее, 5 января, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако Киев отверг призывы к перемирию.

Так, 6 января украинские боевики обстреляли Донецк из артиллерии именно в 12:00, когда начал действовать режим тишины. В сторону Петровского района города было выпущено шесть снарядов. Второй обстрел произошел в 12:30. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда. Третий обстрел начался в 13:15 — было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Кроме того, украинские боевики днем в пятницу, 6 января, открыли огонь по городу Новая Каховка в Херсонской области, где в это время проходила рождественская служба в Свято-Андреевском соборе.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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