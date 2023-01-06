ВСУ впервые за время установленного режима тишины обстреляли Донецк из РСЗО

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в канун Рождества, несмотря на объявленный Россией режим тишины, обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в пятницу, 6 января, в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская сторона впервые применила РСЗО за время действия рождественского перемирия. До этого в течение дня обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

Так, в 21:15 мск по Донецку было выпущено четыре снаряда из РСЗО. Огонь велся по Куйбышевскому району города с позиций боевиков в населенном пункте Невельское.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию и продолжила обстрелы.

При этом замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 6 января приветствовал решение России о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине на время празднования Рождества.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».