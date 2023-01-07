ВСУ обстреляли санаторий в Херсонской области

Город Голая Пристань в Херсонской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 6 января сообщил представитель экстренных служб в регионе.

«В 22:05 боевики киевского режима обстреляли объект гражданской инфраструктуры — санаторий «Гопри». Подразделение 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ выпустило еще восемь снарядов. Есть множественные разрушения», — уточнил он.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Источник отметил, что удар по городу был нанесен после объявления российской стороной режима прекращения огня.

Кроме того, в ночь на субботу украинские артиллеристы несколько раз атаковали поселок Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). В общей сложности было зафиксировано 14 прилетов.

Вечером 6 января ВСУ впервые применили РСЗО за время действия рождественского режима прекращения огня. До этого в течение дня удары велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм.

Также националисты в седьмой раз обстреляли ДНР после начала действия режима тишины. Украинские боевики совершили пять пусков в направлении Донецка и по одному в направлении Ясиноватой и Гольмовского.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла предложение.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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