«Известия» опубликовали последствия удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь

Украинские боевики в рождественскую ночь, несмотря на объявленное Россией перемирие, нанесли удар по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) запечатлел корреспондент «Известий» в субботу, 7 января.

Удар был совершен около 2:00 мск. Огонь велся из артиллерии натовского калибра 155 мм и 152 мм. В частности, под огнем украинских военных оказался горловский жилой массив «Строитель». В результате там была ранена мирная жительница, повреждены жилые дома — стены посечены осколками, нарушено остекление. Внутри одной из пострадавших квартир лежат множество осколков.

«В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас фашисты. Пошла волна, и наверху всё разбито. Все в коридорах окна повылетали. <...> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — рассказала в беседе с «Известиями» местная жительница Валентина.

Об очередной атаке со стороны Украины на Донецк и Горловку ранее в этот день сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Тогда же мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ был поврежден жилой дом.

Всего, по данным СЦКК, украинские силовики в рождественскую ночь семь раз открывали огонь по ДНР.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января.

Москва также призвала Киев объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла предложение, продолжив обстрелы мирных кварталов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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