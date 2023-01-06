Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский 5 января отверг предложение России о рождественском перемирии. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, данное предложение является «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.

«России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — заявил Зеленский.

Он считает, что Москва использует это перемирие как «передышку» с целью продолжить боевые действия «с новой силой».

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации.

Также президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

При этом врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил, что российская сторона во время перемирия будет отвечать на возможные провокации со стороны украинских боевиков. Он подчеркнул, что со своей стороны вооруженные силы России прекратят инициативный огонь.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение Москвы о временном прекращении огня и подчеркнул, что Киев согласится на любые перемирия только после полного вывода войск РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Подоляка подчеркнул, что российской стороне сложно судить о том, выражает ли тот официальное мнение президента страны.

Помимо этого, инициативу отвергли и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что у Соединенных Штатов Америки нет доверия к рождественскому перемирию, объявленному Москвой в зоне проведения спецоперации. По его словам, Россия может использовать «любую паузу» для того, чтобы перегруппировать войска или чтобы дать им отдохнуть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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