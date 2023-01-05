Москва призвала Киев дать людям возможность прийти на службы в Рождество

Москва призвала Киев последовать примеру и объявить о прекращении огня, чтобы дать людям возможность прийти на службы в Рождество. Как указали в Кремле 5 января, исходя из того, что в местах, где ведутся боевые действия, живет много православных граждан, РФ призывает Украину объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

Российский президент Владимир Путин поручил главе Минобороны России Сергею Шойгу временно ввести режим прекращения огня.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января т.г. до 24.00 7 января т.г режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и в Донбассе. Он обратился ко всем сторонам конфликта и призвал их «прекратить огонь и установить рождественское перемирие» с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

При этом 15 декабря замначальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов заявил, что временное прекращение огня на новогодние праздники украинской стороной не планируется.

24 февраля РФ объявила о спецоперации по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года,. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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