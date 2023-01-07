Украинские войска в пятый раз за текущие сутки обстреляли Донецк

Украинские войска с начала текущих суток пять раз обстреляли Донецк, несмотря на объявленный российской стороной временный режим прекращения огня на Рождество. Это следует из данных представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В последний раз обстрел Донецка был зафиксирован в 15:00. Украинские боевики выпустили в сторону Киевского района города три снаряда калибра 155 мм.

До этого, в 13:35 украинские войска выпустили на этот же район четыре таких же снаряда. В 12:35 под атаку попал Петровский район Донецка. Тогда украинские боевики выпустили 4 таких же снаряда.

За пять минут до этого был зафиксирован обстрел Донецка из реактивной системы залпового огня, было выпущено 10 ракет. Известно, что пострадала мирная жительница.

Первый обстрел города за текущие сутки был произведен ВСУ ночью, в 01:50 они выпустили 2 снаряда калибром 155.

С начала действия режима тишины под удар попали и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) — Горловка, Макеевка, Гольмовский.

Режим прекращения огня вступил в силу с российской стороны по поручению президента страны Владимира Путина в 12:00 6 января. Он продлится до 24:00 7 января.

В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на артиллерийские обстрелы украинских войск, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российскими войсками до окончание его действия.

Москва также призывала украинскую сторону объявить и со своей стороны о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако предложение было отвергнуто. В частности, возможность рождественского перемирия отверг президент Украины Владимир Зеленский.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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