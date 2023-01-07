Эксперты объяснили цели новой военной помощи Запада Украине

Поставки новых вооружений Киеву странами Запада говорят об их намерении поддерживать конфликт на Украине и не способствовать его мирному разрешению в течение года. Такое мнение в пятницу, 6 января, выразил в разговоре с газетой The New York Times немецкий аналитик Ульрих Шпек.

Отмечается, что об изменениях в политике Запада говорят решения США поставить Украине боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley, Франции ― колесных танков AMX-10RC, а Германии ― БМП Marder.

«[Решение стран Запада о поставке Украине новых типов бронетехники] проясняет поддержку Западом Украины в отношении потенциального наступления в ближайшие месяцы <….> И это сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в ближайшее время», ― отметил эксперт.

Также аналитик исследовательского центра Foreign Policy Роб Ли предположил, что с новыми образцами вооружений украинские войска начнут проводить больше наступательных операций.

В то же время подчеркивается, западные страны должны будут поставлять Киеву эту технику в больших количествах иначе новые поступления мало поменяют ситуацию на фронте. Более того, это может только усложнить логистику для украинской армии, потому что механикам придется постоянно работать с разнообразным парком машин, у каждой из которых есть свои особенности, в том числе, требования к боеприпасам и запчастям.

Ранее в этот день США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, который включает в себя 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, стрелковое оружие, амуниция, запчасти и др.

Более того, стало известно, что Вашингтон впервые поставит Киеву 18 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) и машины снабжения их боеприпасами, а также зенитные ракеты класса «поверхность–воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow.

Посол России в США Анатолий Антонов 6 января высказал мнение о том, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

До этого, 31 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на то, что в 2023 году Украина получит ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники. Он также отметил, что военная помощь его стране в 2022 году была беспрецедентной.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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