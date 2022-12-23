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Глава чешского МИД потребовал гарантий о ненападении со стороны России

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российская сторона должна предоставить гарантии соседним государствам о том, что не будет проявлять агрессию в их адрес. Такую позицию 23 декабря высказал глава МИД Чехии Ян Липавский в беседе с агентством ЧТК.

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«Я думаю, что в основном России необходимо давать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Я считаю, что важно, чтобы не было разделения власти без Украины, без стран Центральной Европы или Прибалтики. Я убежден, что российское руководство должно нести ответственность за развязывание конфликта [на Украине] и попытку силой изменить границы в Европе», — отметил он.

Липавский также добавил, что считает очень важным оказание помощи Украине, в том числе и дальнейшее снабжение страны средствами противовоздушной обороны (ПВО) или дизельными генераторами для производства электроэнергии.

Ранее в этот день директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сообщил о том, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности при условии, что военнослужащие НАТО покинут Украину, а территориальные изменения будут официально признаны. Также он указал на необходимость остановить накачку Киевского режима оружием.

До этого, 13 декабря, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отметил, что разговор о гарантиях безопасности для России и в целом о принципе неделимости безопасности говорит о том, что у Германии и Франции пробуждается чувство самосохранения. Косачев отметил, что власти Франции и Германии в сравнении с другими западными странами относятся к этому вопросу более ответственно.

3 декабря Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности. Дипломаты, представляющие ряд стран Восточной Европы в Париже, предприняли демарш из-за заявлений президента Франции. В документе утверждается, что ранее действия России в отношении архитектуры европейской безопасности якобы были нацелены на разделение и ослабление Европы.

В свою очередь 6 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а затем — для России. Более того, Боррель уточнил, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.

При этом замглавы МИД Польши Павел Яблоньский 12 декабря заявил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой.

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