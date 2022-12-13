Косачев указал на проявление чувства самосохранения у Германии и Франции

Разговор о гарантиях безопасности для России и в целом о принципе неделимости безопасности говорит о том, что у Германии и Франции пробуждается чувство самосохранения, считает вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Возврат к принципу неделимости безопасности — это не переговорная позиция России, но единственно возможная гарантия неповторения конфликтов в будущем. Это единственно возможная стратегия на будущее», — написал он 13 декабря в своем Telegram-канале.

Косачев отметил, что власти Франции и Германии в сравнении с другими западными странами относятся к этому вопросу более ответственно.

«Чуть более внятные высказывания Макрона в пользу новой архитектуры безопасности после завершения украинского конфликта и чуть более вялые комментарии на этот счет (канцлера ФРГ Олафа) Шольца говорят о том, что в более ответственно ведущих себя Франции и Германии сохраняются остатки здравого смысла и чувство самосохранения», — пояснил вице-спикер Совфеда.

Он также добавил, что «новобранцы» в ЕС ведут себя совершенно безответственно в вопросе архитектуры безопасности в Европе.

«Страны Балтии предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления Макрона, который уже поддержали та же Польша, а также Словакия с Чехией. Западу рано или поздно предстоит сделать экзистенциальный выбор — продолжать в нарушение собственных глобальных обязательств обеспечивать безопасность только для себя либо признать, что эта самоубийственная стратегия себя исчерпала и что придется возвращаться к принципу неделимости», — резюмировал Косачев.

3 декабря Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. Он добавил, что странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности. Дипломаты, представляющие ряд стран Восточной Европы в Париже, предприняли демарш из-за заявлений президента Франции. В документе утверждается, что ранее действия России в отношении архитектуры европейской безопасности якобы были нацелены на разделение и ослабление Европы.

При этом замглавы МИД Польши Павел Яблоньский 12 декабря заявил, что Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 декабря указал, что Россия не видит сдвигов в позиции Евросоюза (ЕС) по предоставлению РФ гарантий безопасности. Москва в прошлом году, до начала спецоперации, просила Запад о предоставлении гарантий безопасности. Однако, как 3 марта напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США и НАТО отказали России в гарантиях.