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Песков указал на неизменность позиции ЕС по гарантиям безопасности для РФ

Песков заявил, что позиция Евросоюза по гарантиям безопасности России не изменилась
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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В позиции Евросоюза (ЕС) по предоставлению России гарантий безопасности нет сдвигов. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости их предоставления Москве.

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«Нет, мы так не считаем», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, есть ли подвижки в позиции Европы.

Ранее, 5 декабря, Макрон заявил, что поддерживает контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что единственным вариантом завершения украинского конфликта остаются переговоры.

3 декабря президент Франции выразил мнение, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

В июне президент РФ назвал экстраординарной ситуацией события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса.

17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.

В тот же день Песков заявил, что для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО.

Позже, 3 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада отказали России в гарантиях безопасности.

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