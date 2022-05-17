В Совбезе заявили о создании Западом угроз существованию России

Спецоперация по защите Донбасса — вынужденная превентивная мера, сообщил 17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе. По его словам, уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию.

По словам Патрушева, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение «Русского мира».

«Развернутая США глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против РФ необъявленной войны», — отметил секретарь Совбеза.

Он подчеркивает, что планы развязывания «необъявленной войны» вынашивались западными странами задолго до февраля этого года и не зависели от действий России. При этом, по мнению Патрушева, запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире.

«Отказавшись вести с Россией конструктивный диалог и учитывать наши законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других жизненно важных областях, США и их союзники сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ», — добавил он.

В том числе удар по безопасности во всем мире нанесли решения американской стороны об одностороннем выходе из договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу и неконструктивная позиция по вопросам стратегических наступательных вооружений.

Ранее 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на все, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО под руководством США грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что расширение военной инфраструктуры Североатлантический альянс на территории Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию Москвы. По словам Путина, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и старается всё активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».