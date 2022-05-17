Прямой эфир
Мир
Кириенко заявил об отстаивании Россией права быть собой
Мир
В МИДе предупредили о мерах после вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Около 65% британцев отказались от отопления из-за роста цен
Мир
Spiegel написал о серьезном дефиците детского питания в США
Мир
Косачев назвал невозможным уход США от ответственности за биоразработки
Мир
Чехия упрекнула Венгрию в нарушении единства ЕС из-за санкций против РФ
Мир
Россия объявила о выходе из Совета государств Балтийского моря
Туризм
Новый этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября
Экономика
Финская GASUM отказалась от предложенной Россией системы оплаты газа
Политика
В Госдуме отреагировали на возможный арест Германией зарубежных активов ЦБ РФ
Экономика
Французская Engie будет платить за российский газ в евро

В Совбезе заявили о создании Западом угроз существованию России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецоперация по защите Донбасса — вынужденная превентивная мера, сообщил 17 мая секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе. По его словам, уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

По словам Патрушева, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение «Русского мира».

«Развернутая США глобальная антироссийская кампания доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против РФ необъявленной войны», — отметил секретарь Совбеза.

Он подчеркивает, что планы развязывания «необъявленной войны» вынашивались западными странами задолго до февраля этого года и не зависели от действий России. При этом, по мнению Патрушева, запущенный Западом процесс развала глобальной архитектуры безопасности ожидаемо привел к росту напряженности во всем мире.

«Отказавшись вести с Россией конструктивный диалог и учитывать наши законные озабоченности в сфере стратегической стабильности и других жизненно важных областях, США и их союзники сделали ставку на военно-политическую экспансию в сторону наших границ», — добавил он.

В том числе удар по безопасности во всем мире нанесли решения американской стороны об одностороннем выходе из договоров по ПРО, РСМД, по открытому небу и неконструктивная позиция по вопросам стратегических наступательных вооружений.

Ранее 17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на все, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО под руководством США грубо нарушила обязательства не укреплять свою безопасность за счет других.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что расширение военной инфраструктуры Североатлантический альянс на территории Финляндии и Швеции вызовет ответную реакцию Москвы. По словам Путина, НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и старается всё активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022