Макрон заявил о поддержании контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает контакты с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом хозяин Елисейского дворца сообщил в понедельник, 5 декабря, в интервью телеканалу CBS.

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным, потому что считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала связи. Единственный способ закончить конфликт — путем переговоров. Я не вижу военного варианта», — сказал французский лидер.

Отвечая на вопрос о завершении конфликта, Макрон отметил, что «это должны решать украинцы».

Кроме того, Макрон заверил, что французская сторона никогда не стремилась к уничтожению России.

«Более того, у нас очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения. И мы всегда уважали народ России», — подчеркнул французский лидер.

Как заявил 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби, в США считают, что украинский президент Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

31 октября Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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