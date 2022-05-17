Песков назвал враждебными действия Запада в отношении РФ

Действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными. Об этом заявил во вторник, 17 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«То, что делают страны Запада в отношении России, — это война. Мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы уже сказал, что эти страны теперь правильно называть враждебными», — сказал Песков журналистам на просветительском марафоне «Новые горизонты».

По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование России, поэтому он готов на все, чтобы «не дать России жить так, как она хочет». При этом Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, указал официальный представитель Кремля.

Новость дополняется.