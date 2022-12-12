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МИД Польши назвало «ошибкой» обсуждение гарантий безопасности для России

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Варшава не видит необходимости в обсуждении гарантий безопасности для России и считает это стратегической ошибкой, заявил 12 декабря замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

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«Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности. Обсуждения такого типа — это стратегическая ошибка», — отметил он по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

Яблоньский подчеркнул, что в ходе заседания необходимо оценить ситуацию и позиции Евросоюза и НАТО. Он также заявил, что не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а ЕС нуждается в них от РФ.

Ранее, 6 декабря, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а затем — для России. Более того, Боррель уточнил, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.

5 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, а ее новая стратегия безопасности учтет угрозы в Европе, «в первую очередь исходящие от России». Как напомнил политик, в последние десятилетия решения по вопросам безопасности ФРГ и оснащения немецкой армии принимались на фоне мира в Европе.

До этого, 3 декабря, французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

2 декабря Шольц выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе». Немецкий канцлер также отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет. В этот же день он в разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

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