Реклама
Прямой эфир
Армия
В МО РФ сообщили о сбитом украинском истребителе над ДНР
Армия
Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении
Экономика
Банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс. кредитных каникул
Политика
В Госдуме указали на «агонию» киевского режима
Мир
Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией
Мир
Военные США начали менять уровень военного присутствия в Литве на боевой
Общество
В Приморье обнаружили живым экипаж упавшего МиГ-31
Общество
Песков заявил о невозможности отменить российскую культуру
Мир
Консульство Украины в Брно эвакуировали из-за подозрительной посылки
Общество
Эдвард Сноуден получил российский паспорт
Мир
В Кремле отметили готовность РФ способствовать переговорам Асада и Эрдогана
Армия
Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3М
Сюжет:

Шольц выразил надежду на возврат к мирному порядку с Россией

0
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил в пятницу, 2 декабря, надежду на возвращение к мирному порядку с Россией.

Био логика: обнаружены новые факты опасной активности США на Украине
В Минобороны РФ показали документы о деятельности компании «Блэк энд Вич» на подконтрольной Киеву территории

Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе», передает НСН.

«Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», — цитирует британская газета The Times слова политика, сказанные во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности.

По мнению журналистов издания, немецкий лидер сделал «самое откровенное на сегодня» заявление о планах на организацию будущего миропорядка. Шольц отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет.

29 ноября экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, передает RT.

По его словам, перед началом конфликта возможности для переговоров всё еще были, однако Вашингтон резко отверг требование Москвы не размещать военные объекты США на границе с Россией, пишет «Москва 24».

Он отметил, что сегодня многие западные политики считают это ошибкой. Также он подчеркнул, что недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022