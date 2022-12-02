Канцлер Германии Олаф Шольц выразил в пятницу, 2 декабря, надежду на возвращение к мирному порядку с Россией.

Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе», передает НСН.

«Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому», — цитирует британская газета The Times слова политика, сказанные во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности.

По мнению журналистов издания, немецкий лидер сделал «самое откровенное на сегодня» заявление о планах на организацию будущего миропорядка. Шольц отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет.

29 ноября экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, передает RT.

По его словам, перед началом конфликта возможности для переговоров всё еще были, однако Вашингтон резко отверг требование Москвы не размещать военные объекты США на границе с Россией, пишет «Москва 24».

Он отметил, что сегодня многие западные политики считают это ошибкой. Также он подчеркнул, что недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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