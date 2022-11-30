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В ФРГ заявили об упущенной возможности предотвратить конфликт на Украине

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Канцлер Германии Олаф Шольц и представители других стран Европы должны были призвать Вашингтон учитывать интересы Москвы перед началом специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом заявил экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью Westen, опубликованном 29 ноября.

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По его словам, перед началом конфликта возможности для переговоров всё еще были, однако Вашингтон резко отверг требование Москвы не размещать военные объекты США на границе с Россией.

«Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру. Не только ему, но и президенту Франции [Эммануэлю Макрону] и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России. Потому что без России не может быть мира в Европе», — заявил Лафонтен.

Он отметил, что сегодня многие западные политики считают это ошибкой. Также он подчеркнул, что недопустимо размещать ракеты на границе ядерной державы.

«В данном случае это ракеты США с подлетным временем в несколько минут», — уточнил политик.

28 ноября Лафонтен заявил, что США начали активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года. Он также отметил, что Вашингтон смог добиться ухудшения отношений между Евросоюзом и Россией, а также устранить геополитического противника в лице Германии. По мнению Лафонтена, именно так США получили возможность определять политику стран ЕС.

20 ноября американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО.

При этом днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфликта с Россией, но помогать Украине продолжит. Он также отметил, что исход конфликта на Украине будет одним из определяющих факторов в сфере безопасности в мире в XXI веке.

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины, приближается к столкновению с Россией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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